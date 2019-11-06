وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1485.25 دولار للأوقية. وأمس الثلاثاء، سجل الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أواخر سبتمب بواقع 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1486.90دولار.

وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين في اضطراب الأسواق المالية، وأثارت مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما ساعد المعدن الأصفر على الارتفاع بأكثر من 15 بالمئة منذ بداية العام.

كما تلقت الشهية للمخاطرة دفعة في الأسواق المالية بفضل التفاؤل بشأن سعي الولايات المتحدة والصين على تضييق هوة الخلاف بينهما بما يسمح بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري هذا الشهر، وهو ما شكل ضغطا على الذهب في الجلستين الفائتتين.

لكن موقع توقيع الاتفاق لم يتحدد بشكل نهائي بعد.

وتراجعت الأسهم الآسيوية للمرة الأولى في أربع جلسات إذ بد أبعض المستثمرون يقلصون تفاؤلهم في غياب تقدم ملموس في المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم لتهدئة حربهما التجارية.

وتراجع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسية، مما يقلص تكلفة المعدن الأصفر للمستثمرين غير الأميركيين.