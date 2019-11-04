وأظهرت بيانات "تريد ويب " أن المكاسب كانت لإصدارات في معظم الآجال، إذ شهدت سندات مستحقة في 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 سنت في الدولار ليتم تداولها عند 74.375 سنت. لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من مستواها قبل الاحتجاجات قرب تسعين سنتا في الدولار.

وأضافت الكثير من الإصدارات الأطول أجلا نحو 1.5 سنت في الدولار اليوم الاثنين.

وأغلق محتجون طرقا في بيروت ومناطق أخرى في لبنان الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة دفعت البلاد إلى اضطراب سياسي بينما تعاني من أزمة اقتصادية حادة.

ودفعت المظاهرات، التي انطلقت شرارتها في أرجاء البلاد يوم 17 أكتوبر على خلفية اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة.