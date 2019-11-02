وأوضح بيان "فت بت" أن غوغل ستدفع 7.35 دولار أميركي لكل سهم، وأشار إلى أنه من المتوقع إنهاء الصفقة العام المقبل بعد الحصول على موافقة حملة الأسهم وأيضا الجهات الحكومية المسؤولة.

يشار إلى أن أسهم "فت بت" قفزت بنسبة 16 بالمئة تقريبا بعد الإعلان عن الصفقة، كما ارتفعت اسهم "ألفا بت"، الشركة القابضة لشركة غوغل بنسبة 0.8 بالمئة.

وفي حال إتمام الصفقة بنجاح ستتمكن "غوغل" من منافسة "أبل" بقوة في هذا المجال المزدهر حاليا، والمرتبط بالأجهزة الرياضية الذكية القابلة للارتداء.

وسيكون الاستحواذ على "فت بت" هو أكبر صفقة استحواذ لغوغل في عالم المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية منذ 2014، وتحديدا بعد صفقة الاستحواذ على شركة "نست" المتخصصة في المنتجات المنزلية الذكية، التي بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار.