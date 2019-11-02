وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.07 دولار، أو 3.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.69 دولار للبرميل، لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 0.4 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار 3.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.20 دولار للبرميل، لكنها هبطت 0.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تظل أسعار النفط تتعرض لضغوط في العامين الجاري والقادم.

وتوقع استطلاع شمل 51 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 64.16 دولار للبرميل في 2019 و62.38 دولار للبرميل في العام القادم.

وتراجعت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي وكذلك الطلب على النفط بعد أن قال وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، إن "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الصين تبدو في صورة جيدة ومن المرجح أن يتم توقيعها قرب منتصف نوفمبر.