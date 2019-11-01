وكانت إيرادات قناة السويس قد بلغت 5.7 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.

وقناة السويس أكبر مصدر لدخل مصر بالعملة الصعبة، إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج.

وتعد القناة أسرع ممر للنقل البحري بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.

وكانت قناة السويس الأم افتتحت عام 1869، ويبلغ طولها نحو 160 كيلومترا، وهي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط. وتدير الحكومة القناة عبر هيئة قناة السويس.