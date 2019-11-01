لكن الذهب يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي في الوقت الذي يتلقى الإقبال على المعدن الأصفر الدعم من الضبابية التي تكتنف اتفاق للتجارة بين أميركا والصين.

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1510.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1513.10دولار للأوقية.

لكن سعر الذهب في السوق الفورية يتجه للارتفاع 0.5 بالمئة على أساس أسبوعي بعد أن ربح واحدا بالمئة في الأسبوع السابق.

وأظهر مسح للقطاع الخاص، الجمعة، أن نشاط المصانع الصينية نما بأسرع وتيرة فيما يزيد عن عامين في أكتوبر، في الوقت الذي زادت طلبيات التصدير الجديدة وعززت المصانع الإنتاج.

والنتائج التي فاقت التوقعات تتناقض مع مسح رسمي نُشر، الخميس، أظهر انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر السادس في أكتوبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء الماضي، أسعاره للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن البنك المركزي أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتدهور وضع الاقتصاد.

وانخفضت الأسهم الآسيوية، الجمعة، بفعل آفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقبيل بيانات اقتصادية أميركية، بينما تراجع الدولار مقابل العملات المنافسة الرئيسية.