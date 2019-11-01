وقال السيسي في كلمته، التي بثها التليفزيون الرسمي، على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة "الطروحات اللي الدولة المصرية بتجهزها لطرحها في البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة".

وأضاف "لازم الشركات دي (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم في هذه الشركات".

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد في بيان الشهر الماضي أن مصر ستطرح حصصا مملوكة للحكومة في 5 أو 6 شركات كبرى في البورصة، وذلك خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2020.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 تشير إلى تحقيق فائض أولى قيمته 7.1 مليار جنيه (437.7 مليون دولار).

وكان الفائض الأولي، الذي لا يتضمن مدفوعات الديون، بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.

وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.