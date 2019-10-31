وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل بأن "يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابيا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية".

وأوضحت جمعية مصارف لبنان، أن البنوك ستستأنف النشاط "لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، من بينها دفع الرواتب والأجور"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت الجمعية قد ذكرت، الأربعاء، أن العمليات المصرفية ستستأنف، الخميس، وذلك بعد تسجيل هدوء نسبي في الاحتجاجات اللبنانية، عقب تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته.

وأضافت في بيان الأربعاء، أن العمليات المصرفية ستستأنف الخميس، "لكن أبواب البنوك ستظل مغلقة أمام العملاء".

ويأتي القرار بعد نحو 24 ساعة من إعلان الحريري استقالته، وسط احتجاجات شعبية تهز البلاد منذ نحو أسبوعين.