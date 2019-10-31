وفي أواخر الجلسة، وجدت العقود الآجلة للخام الأميركي بعض الدعم بعد أن قالت "تي.سي إنرجي" إنها ستغلق خط أنابيب نقل الخام كيستون بسبب تسرب في نورث داكوتا.

ولم تذكر الشركة إلى متى سيستمر إغلاق خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل 590 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط الأميركي، وفق ما نقلت "رويترز".

وتحدد سعر التسوية في عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 55.06 دولار للبرميل، منخفضة 48 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة.

وتراجعت عقود خام برنت 98 سنتا أو 1.6 بالمئة لتغلق على 60.61 دولار.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي وسط زيادة في الواردات وسحب من الاحتياطيات الوطنية، في حين واصلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضها حتى مع زيادة إنتاج المصافي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام، باستبعاد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت 5.7 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 494 ألف برميل.