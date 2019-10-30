ويستقبل أم قصر واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر، التي تغذي البلد الذي يعتمد إلى حد كبير على الأغذية المستوردة.

وقال مسؤولو الميناء إنه كان يعمل بحوالي عشرين بالمئة فقط من المستوى العادي أمس الثلاثاء بعد أن أغلق محتجون مدخله.

وذكر أحد المسؤولين "قام المتظاهرون بغلق المدخل الرئيسي للميناء. الشاحنات المحملة بالبضائع لا تستطيع الدخول أو المغادرة".

وخرج آلاف العراقيين للشوارع هذا الأسبوع في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد الحكومة، وما يصفونها بالنخبة الحاكمة الفاسدة.

وبلغ عدد القتلى 250 شخصا على الأقل منذ موجة الاضطرابات الأكبر التي بدأت في أول أكتوبر.

وقال مسؤولو الميناء، في بيان، إن مزيدا من التعطيل للعمليات قد يسبب ضررا ماليا للبلاد ويؤثر على تدفق السلع الأساسية.

وأضاف البيان "وقف دخول السلع الأساسية سيسبب ارتفاعا سريعا وهائلا في أسعار البضائع وله مردود سلبي".

ويقول مسؤولون بالميناء إنهم يجرون محادثات مع المحتجين لمحاولة إقناعهم بالسماح للشاحنات والعمال بالدخول والخروج من الميناء ليتسنى استئناف العمليات الطبيعية بالميناء.