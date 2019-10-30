وقالت "فيات كرايسلر" في بيان لها، الأربعاء، إن المناقشات "تهدف إلى إنشاء واحدة من مجموعات السيارات الرائدة في العالم"، لكنه لم يحدد ما إذا كان الهدف اندماجا كاملا أو بناء تحالف أكثر مرونة.

ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى. كما أصدرت "بيجو" بيانا مماثلا، وفقما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وسعت "فيات كرايسلر" منذ زمن لإيجاد شريك، للمساعدة في تحمل الاستثمارات بالصناعة التي تتطلب رأس مال ضخما، في ظل التوقعات بأن يؤدي الفشل في الاندماج إلى تعثر بعض الشركات.

وكانت محادثات هذا العام مع شركة صناعة سيارات فرنسية أخرى، هي "رينو"، لإنشاء ما كان يتوقع أن تصبح ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات، بسبب مخاوف الحكومة الفرنسية بشأن دور الشريك الياباني "نيسان" والانتقادات التي ذكرتها نقابة عمال "رينو".

وتأسست شركة "فيات كرايسلر" للسيارات عام 2014، عبر اندماج شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات" والشركة الأميركية "كرايسلر"، مما أنقذ الأولى من شبح الإفلاس.