وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، مرجحا أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل، لكن التفاصيل كانت ولا تزال نادرة فيما لم يعلن الطرفان عن سحب الرسوم التجارية المفروضة على بضائع بمئات المليارات من الدولارات.

وتحدث ممثل التجارة الأميركي لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن مونتشين هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الجمعة بشأن "المرحلة الأولى للاتفاق التجاري الأميركي الصيني"، حسبما أعلن مكتب الممثل التجاري.

وقال المكتب في بيان "لقد أحرزوا تقدما في قضايا محددة والطرفان قريبان من إنهاء بعض أقسام الاتفاق"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى، لكنه أشار إلى أن المباحثات "ستتواصل على مستوى النواب والمدراء وسيجمعهم اتصال هاتفي آخر في المستقبل القريب".

وكان الرئيس الأميركي قد قال إن الصين ملزمة بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، وإن الاتفاق يغطي أيضا الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات.

وتوقع ترامب توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادىء في تشيلي الشهر المقبل.

وأبلغ ترامب الصحفيين الجمعة "نؤدي في شكل جيد للغاية مع الصين. الصين تريد اتفاقا. يوّدون الحصول على بعض التخفيضات في الرسوم".

وعلّق البيت الأبيض زيادة كبيرة في الرسوم على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار في 15 أكتوبر، لكن زيادة جديدة تبلغ 15 في المئة على بضائع أخرى قيمتها 150 مليار دولار لا تزال مدرجة لدخولها حيز التنفيذ في ديسمبر القادم.