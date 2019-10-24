وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1488.58دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش. وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1491.30 دولار للأوقية.

ومع تأجيل أعضاء الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن منح بريطانيا تأجيلا لموعد انسحابها لمدة ثلاثة أشهر، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه إذا تأجل الموعد حتى نهاية يناير فإنه سيدعو إلى انتخابات بحلول نهاية العام.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الأخرى، 0.1 بالمئة إلى 97.396 وهو في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 920.74 دولار للأوقية بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1752.53 للأوقية.