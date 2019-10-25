وقال نائب مدير الشركة أرسينيو أروشا في بيان: "نتيجة لآخر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كوبا، فإن كوبانا دي آفياسيون ستتوقف عن تأمين رحلات إلى كل من مكسيكو سيتي وكانكون (المكسيك) وسانتو دومينغو (جمهورية الدومينيكان) وكراكاس (فنزويلا) وبورت أو برنس (هايتي) وإقليمي مارتينيك وغوادلوب الفرنسيين".

وبالإضافة إلى هذه الوجهات الدولية فإن الشركة ستلغي أيضا رحلات داخلية إلى مقاطعتي هولغوين وسانتياغو دي كوبا في شرق الجزيرة، بحسب البيان الذي أوضح أن الربح الضائع نتيجة هذا الإجراء يناهز 10 ملايين دولار، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

ولفت أروشا إلى أن الشركة اضطرت إلى هذا الإجراء بعدما "أبلغت بفسخ عقدين لتأجير طائرات من قبل شركات من بلدان أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.