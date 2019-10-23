وقال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية إن موسكو تأمل أن يقدم أكراد سوريا ضمانات على أنهم سينسحبون من المنطقة الحدودية مع تركيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن روسيا وتركيا اتفقتا على انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية إلى مسافة 30 كيلومترا من الحدود السورية.

وأضاف الوزير الروسي "إن الأكراد سينسحبون أيضا من مدينتي منبج وتل رفعت".

كما ذكرت تقارير إعلامية روسية أن الشرطة العسكرية الروسية بدأت تسيير دوريات في شمال سوريا، حيث دخل الاتفاق التركي- الروسي الذين ينص على منح المقاتلين الأكراد 150 ساعة للانسحاب بشكل كامل تقريبا من المنطقة الحدودية من سوريا، حيز التنفيذ.

كانت تركيا قد بدأت عمليتها العسكرية عبر الحدود، قبل قرابة أسبوعين، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من شمال سوريا.