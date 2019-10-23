وأوضح الرئيس المصري، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والقمة الأفريقية الروسية في مدينة سوتشى، أن دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية يستند إلى 3 ركائز.

ووفقا للسيسي فإن الـ3 ركائز هي "الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة في أجندة 2063 واهداف التنمية المستدامة الدولية 2030".

وجدد السيسي الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية والمؤسسات الدولية للتمويل في أفريقيا، معتبرا هذا التوقيت مناسب للاستثمار والتنمية في أفريقيا، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها في التنمية.

وأشار السيسي إلى أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند على أسس المصلحة المشتركة.

وتزامنا مع قمة "روسيا - أفريقيا" سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الأفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في هذا المنتدى.