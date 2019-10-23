وقالت الشركة في بيان إنّها اتّخذت هذا القرار "نظراً لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة مساء الأربعاء على القاهرة نتج عنها تكدّس وازدحام في حركة المرور نتيجة توخّي الحذر وبطء حركة السيارات ومنها الطرق المؤدية لمطار القاهرة".

وأضاف البيان أنه "مراعاة من مصر للطيران وحرصاً على عملائها الكرام فقد تقرر تأخير بعض رحلات الشركة التي تقلع من مطار القاهرة لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على متن هذه الرحلات حفاظا على التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة".

وأدت الأمطار الشديدة التي هطلت خصوصاً على مناطق شرق القاهرة إلى تكدس المياه في العديد من الشوارع الرئيسية ومن بينها نفق على الطريق الرئيسية المؤدية إلى مطار القاهرة ما تسبّب في غلقه، بحسب شهود.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للأمطار في أرجاء القاهرة ، خصوصاً في منطقتي مصر الجديدة والتجمّع الخامس.