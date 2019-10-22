ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عشرة سنتات أو0.2 بالمئة إلى 58.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بينما نزل خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 12 سنتا ما يوازي 0.2 بالمئة إلى 53.19 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن جهود إنهاء الحرب التجارية مع الصين تسير بشكل طيب، وإن المفاوضين من البلدين يعملون علي بلورة نص اتفاق المرحلة الأولى ليوقعه زعيما البلدين الشهر المقبل في اجتماعهما في قمة أبيك.

وكتب بنك إيه.إن.زد في مذكرة: "يسود تفاؤل حذر أسواق السلع الأولية وسط مؤشرات على قرب توقيع اتفاق تجارية بين والصين".

وفقد برنت 22 بالمئة منذ ذروته في أبريل، بينما خسر الخام الأميركي 20 بالمئة.

واليوم، قلص جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب العالمي للنفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل في وقت سابق.

كما قلص توقعات نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي للعام المقبل إلى 0.7 مليون برميل يوميا مقابل توقعات سابقة عند مليون برميل يوميا.