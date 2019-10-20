ووفق تلك البيانات، فقد بلغت نسبة الإغلاق والتصفية في الشركات التعاونية نحو 47.83 في المئة، بينما وصلت النسبة إلى 28.98 في المئة بين الشركات التجارية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، فإن نسبة الشركات المغلقة خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة 5.50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتسجل الديون المتعثرة لدى البنوك في تركيا تسجيل أرقام مرتفعة، إذ تشير بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، إلى أن معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك تبلغ 110 مليار ليرة، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.