ووفق المنظمة، فقد سجلت الصين رقما قياسيا في طلبات براءات الاختراع بـ1.55 مليون طلب، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا.

وارتفعت حصة الصين من براءات الاختراع في 2018 بمعدل 11.6 في المئة مقارنة بحصتها المسجلة في 2017، وقد شملت

طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع، وفق ما ذكر موقع "سي إن بي سي".

وحلّت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 600 ألف طلب، وهو ما يقل بنسبة 1.6 في المئة عن الرقم المسجل في العام السابق، وأول تراجع منذ عشر سنوات.

وعلى الصعيد العالمي، قدم مبتكرون 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع، و14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية، و1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية، وبلغت حصة آسيا أكثر من الثلثين.