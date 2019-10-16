وأعلنت "مجموعة الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجموعة العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام اتفاقية لإطلاق "العربية للطيران أبوظبي"، لتكون أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي.

وجاء في بيان مشترك أن "العربية للطيران أبوظبي" ستكون مشروعا مشتركا مستقلا، وستتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقرا ومركزا رئيسيا لعملياتها.

ووفقا للبيان، فإن الشراكة الجديدة ستقوم بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، كما ستلبي احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس "أبوظبي مركز ثقافي مزدهر ذو رؤية اقتصادية واضحة مبنية على الاستدامة والتنويع".

وأضاف أنه مع وفرة معالم الجذب السياحي والضيافة في أبوظبي، أصبح قطاع السياحة والسفر يلعب دورا حيويا في مسيرة النمو الاقتصادي للعاصمة أبوظبي ولدولة الإمارات.

وتابع قائلا "وبدورنا نسعى لخدمة هذه الرؤية من خلال هذه الشراكة مع العربية للطيران بإطلاق أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي".

وقال إن هذه الشراكة "تدعم خطتنا في برنامج التحول وستوفر لضيوفنا خيارات للسفر منخفض التكلفة من وإلى أبوظبي، معززة الخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد للطيران. ونتطلع قدما إلى إطلاق شركة الطيران الجديدة في وقت وشيك".

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران عادل العلي إن دولة الإمارات "تعد موطنا لأول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزا عالميا رائدا للسياحة والسفر".

وعبر العلي عن سعادته بمشاركة مجموعته مع مجموعة الاتحاد للطيران في تأسيس "العربية للطيران أبوظبي"، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلب المتزايد على خدمات قطاع السفر الاقتصادي منخفض التكلفة محليا وإقليميا، والمبني على خبرة كل من العربية للطيران والاتحاد للطيران.

وقال إن هذه الخطوة "تؤكد على قوة قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة وتخدم الرؤية المستقبلية لهذا القطاع. ونحن نتطلع قدما إلى شراكة ناجحة وإطلاق الشركة الجديدة في المستقبل القريب".

ووفقا للبيان، فإن الشركة الجديدة ستعتمد على نموذج الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة، وسيتولى مجلس إدارتها مسؤولية توجيه استراتيجية الشركة المستقلة وتطوير أعمالها.