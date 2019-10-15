وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة الإمارات ونظيرتها الروسية، و مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والمؤسسة الحكومية للطاقة النووية الروسية في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما ضمت المراسم تبادل اتفاقية امتياز "غشا" بين "أدنوك" و"لوك أويل"، إلى جانب اتفاق ثلاثي بين الشركتين وصندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وتبادل الجانبان مذكرة تفاهم بين "مبادلة" وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لبحث الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي وغيره من المجالات، إضافة إلى اتفاقية إطارية للتعاون الاستراتيجي بين شركتي "أدنوك" و "غاز بروم" الروسية.

ووصل الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات، الثلاثاء، في إطار جولة شملت أيضا المملكة العربية السعودية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، وبوتن، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لافتين إلى أنهما مستمرين في تعزيز التعاون بينهما.