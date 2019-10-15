ووفق التقرير، فإن العملات المشفرة ومنها "ليبرا" تمثل خطرا على النظام المالي العالمي، وفق ما ذكر موقع "وايرد" التقني.

ولفت التقرير إلى ضرورة معالجة التحديات والمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بعملة "فيسبوك" قبل إطلاقها، مضيفا أن مؤيدي العملات الرقمية يجب أن يحموا المستهلكين ويقدموا ضمانات لعدم استعمالها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كما حذر التقرير الذي سيقدم إلى وزراء المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، من أن "ليبرا" قد تخنق المنافسة بين مقدمي الخدمات الآخرين، وتهدد الاستقرار المالي إذا عانى المستخدمون فجأة من فقدان الثقة في العملة الرقمية.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من انسحاب 5 شركات كبرى من اتحاد "ليبرا"، الذي تأسس في جنيف لإدارة العملة الافتراضية، إذ أعلنت شركات "فيزا" و"ماستركارد" و"سترايب" و"ميركاد بيج"، بالإضافة إلى "إي باي" إنسحابها من المشروع في الوقت الحالي.