وأوضح الرميان، في جلسة حوارية في منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي المنعقد في الرياض: "تم العمل على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات. وعلى ما أعتقد، فإن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبا جدا جدا، وخططنا تسير في الطريق الصحيح".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو: "لقد أصبحنا أكبر مستثمر أجنبي في روسيا بعد ضخ 2.5 مليار دولار".

وأشار الرميان إلى أن العمل جار على تفعيل صندوق مشترك مع روسيا والصين، مؤكدا أن المملكة لديها عزيمة سياسية لتحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر الأجنبي والمحلي.

من جهة أخرى، شدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارا في شهرين"، لافتا إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا سرعة الاستجابة.