وأوضح مانتوروف في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية" أن العمل جار على زيادة التعاون في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن أرقام التجارة مع الإمارات سجلت في العام الماضي مليارا و700 مليون دولار، وهو ارتفاع بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2017.

وأضاف أن أرقام التجارة مع السعودية بلغت نحو مليار دولار في العام الماضي، متوقعا أن تستمر نفس الأرقام أو ارتفاعها في الفترة المقبلة.

وتحدث وزير الصناعة والتجارة الروسي عن الاتفاقيات الجديدة التي من المنتظر أن يتم توقيعها بين روسيا والسعودية من جهة، والإمارات وروسيا من جهة ثانية، وستشمل جوانب عدة.

لكنه شدد على أن إلغاء التأشيرات بين الإمارات وروسيا ساهم في ارتفاع أعداد السياح الروس إلى الإمارات، ووصل إلى مليون زائر العام الماضي.