وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8 في المئة في سبتمبر من 7.5 في المئة في أغسطس.

وتباطأ التضخم في مصر في الأشهر الماضية، مع قرب إنتهاء برنامج للإصلاح الاقتصادي يدعمه صندوق النقد الدولي، شهد ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 33 بالمئة في 2017.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8 في المئة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، ذي الثقل في السوق، 0.3 في المئة،بينما زاد سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 3.9 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهمامصرية أكثر مما باعوا في جلسة اليوم.