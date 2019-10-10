وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش، ربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1506.78 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ إلى المستوى المرتفع البالغ 1516.77 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو الأعلى منذ الثالث من أكتوبر.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1511.80 دولار للأوقية.

وقال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن واشنطن ستصدر قريبا تراخيص تسمح لبعض الشركات الأميركية بتوريد سلع غير حساسة إلى هواوي تكنولوجيز الصينية.

وقال تقرير لبلومبرغ إن البيت الأبيض يدرس طرح اتفاق عملة مع الصين، مما عزز الآمال بالتوصل إلى اتفاق جزئي بين البلدين وساعد في تعزيز الأصول المرتفعة المخاطر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في وقت سابق من الجلسة أن وفدا صينيا يعتزم مغادرة واشنطن بعد يوم واحد فقط من الاجتماعات التي تُعقد على مستوى الوزراء، بدلا من الجمعة كما كان مقررا، مماد فع الأسهم الآسيوية للانخفاض.

لكن الإقبال على المخاطرة تعافىقليلا من ذلك الحين. ويستخدم المستثمرون الذهب في العادة للتحوط في مواجهة الضبابية السياسة والمالية.