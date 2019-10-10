وكالات - أبوظبي

كشفت بيانات، الخميس، أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في أغسطس الماضي، مما يعزز توقعات بأن تراجعا في قطاع الصناعات التحويلية سيدفع أكبر اقتصاد أوروبي نحو الركود.