وجاءت تعليقات فخر الدين ألتون، مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي، أثناء الليل في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة واشنطن بوست، في الوقت الذي مهد انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.

وجرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 الثلاثاء. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.

وتحركت الليرة ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمر" اقتصاد تركيا إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على تويتر الثلاثاء، إن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة وأن التعامل معها كان جيدا.