ويأتي هذا التطور مع ترقب الأسواق بشكل وثيق لمؤشرات على تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".

وبحلول الساعة 05:26 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1506.06 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه تمسك بالزيادة عن حاجز 1500 دولار بعد قفزة بلغت واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1511.60 دولار للأوقية.

وفرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قيودا على إصدار تأشيرات السفر لمسؤولين صينيين، بسبب اعتقال أو انتهاك حقوق أقليات مسلمة، مما أغضب بكين قبيل محادثات رفيعة المستوى من المقرر إجراؤها الخميس والجمعة، ودفع البورصات الآسيوية للانخفاض.

ويقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية سترتفع في 15 أكتوبر إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 829.75 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1673.42 دولار للأوقية.