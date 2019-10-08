وقالت وكالة الأنباء السعودية: "تطرق مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة خلال المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي المنعقد في موسكو، من جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم من النفط".

ويأتي التأكيد السعودي بعد "الجهود الاستثنائية التي بُذلت لاستعادة قدرتها لإمداد الأسواق خلال 72 ساعة من الاعتداء الإجرامي على منشأتي خريص وبقيق، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالا"، وفق وكالة "واس".

واستهدف طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، إلا أن دولا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قبل أيام، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، لكونها مورد الطاقة الأول في العالم.