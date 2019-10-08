وبحلول الساعة 06:27 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1489.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 1494.60 دولار للأوقية.

ومن المقرر استئناف محادثات تجارية رفيعة المستوى، الخميس، حين يجتمع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه، مع الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

ودفعت الضبابية التي تكتنف نتيجة المحادثات التجارية مؤشر الدولار للارتفاع أثناء الليل، ومن شأن ارتفاع العملة الأميركية أن يزيد تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى، مما قد يكبح الطلب.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في سبتمبر المقرر نشره، الأربعاء، بحثا عن مؤشرات بشأن ما إذا كان المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أكتوبر، فيما قد يمثل ثالث خفض للفائدة من جانبه هذا العام.