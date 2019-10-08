وقال ترامب "نود أن نرى خفضا في سعر الفائدة، خفضا كبيرا للغاية.. ليس لدينا تضخم. إذا كان هناك تضخم فهو دون المستهدف، ولذا نستحق خفضا في سعر الفائدة. آمل أن يقوم مجلس الاحتياطي بذلك."

من جهة أخرى، أبدى ترامب تفاؤله إزاء المفاوضات المقررة هذا الأسبوع مع الصين لإنهاء حرب التجارة الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، مضيفا أنه لن يرضى باتفاق جزئي.

وقال عن المحادثات المزمعة نهاية الأسبوع "نعتقد أنه ثمة فرصة لأن نحقق شيئا كبيرا جدا."

لكنه أضاف أنه يأمل أن تعثر الصين على حل إنساني للاحتجاجات السياسية في هونغ كونغ وأن الوضع هناك قد يضر بمحادثات التجارية.