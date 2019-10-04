وبحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 57.83 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.54 دولار للأوقية.

لكن في الأسبوع، انخفض برنت 6.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر. وخام غرب تكساس الوسيط متراجع بنسبة ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر هبوط منذ يوليو.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأميركي ونمو الوظائف، الخميس، إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط، وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

لكن بيانات صادرة في الآونة الأخيرة بشأن تباطؤ أنشطة إنتاج النفط الصخري والحفر في الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم للخام.