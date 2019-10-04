ويأتي هذا التطور مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس قد ارتفع إلى 1518.50 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وأظهر مسح، الخميس، أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الدولار قليلا مقابل سلة من العملات الرئيسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 884.11 دولار للأوقية وهو منخفض ما يزيد عن 4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو. وربحت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.58 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 بالمئة بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.