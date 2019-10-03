وبحسب بيان وزارة البترول المصرية، أصبح سعر البنزين 80 بعد التخفيض 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، بينما انخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيها ليصبح بـ4250 جنيها.

وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل الخميس، بتوقيت القاهرة.

وفقا للبيان، جاءت قرارات لجنة التسعير في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019، ليبلغ فى المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق فى المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.