وقال صالح إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عقد خلال وجوده في نيويورك وباريس مفاوضات حول معالجة الديون المستحقة على السودان، لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف أن "هناك خطوات في مسألة رفع الديون ستبدأ من الآن، مثل مراقبة أداء الاقتصاد السوداني، لأن عملية رفع الديون مرتبطة بأن العائد من رفع الديون يوجه إلى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس لأي مورد آخر".

وأوضح وزير الإعلام أن الصندوق يريد أن يتأكد أن اتجاهات الاقتصاد السوداني خلال المرحلة القادمة، متجهة إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان ومعالجة الفقر، مشيرا إلى أن "هناك وفد من الصندوق في الخرطوم يجري حوارات مع وزارة المالية".

كما شدد على أن "الميزانية المقبلة ستكون هي المحك في مسألة رفع الديون، فلو كانت مثلا ميزانية حرب، فالعالم لن يتجه لرفع الديون، حيث لن يسمح باستخدام الموارد المتحصلة من رفع الديون في الحرب، لذلك الميزانية القادمة ستكون هي المحك في هذا الأمر، حين تستخدم الموارد في التنمية وقطاعات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر".