استأجرت اس.كيه إنرجي، أكبر شركة تكرير كورية جنوبية، ناقلة عملاقة لشحن الخام الأميركي إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر مقابل عشرة ملايين دولار، وهو أعلى سعر على الإطلاق لنقل شحنة من الساحل الأميركي على خليج المسكيك إلى آسيا، حسبما أفاد مصدران مطلعان. ولم يتسن التواصل مع اس.كيه للحصول على تعليق.

وكانت واشنطن فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على وحدتين لشركة كوسكو الصينية بدعوى انخراطها في نقل الخام من إيران.



ونقلت وكالة "رويترز" عن متعاملين وسماسرة سفن قولهم إن العقوبات جعلت مصدري الخام من الساحل الأميركي يحجمون عن استئجار السفن المرتبطة بكوسكو.



وتملك إحدى الوحدتين – كوسكو لسفن الناقلات (داليان) – وتدير ما لا يقل عن 36 ناقلة خام ومنتجات مكررة، منها 18 ناقلة عملاقة أو فائقة الضخامة، بحسب مصادر ملاحية وبيانات رفينيتيف.