ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن برج ليوناردو الجديد بمدينة جوهانسبورغ، يتكون من 55 طابقا، ويبلغ ارتفاعه 227 مترا، ليصبح أعلى مبنى في القارة الأفريقيا.

وستشمل البناية التي بدأ العمل بها في نوفمبر 2015، مزيجا من المكاتب والشقق السكنية والفندقية، واستخدمت في بنائه لوائح شديدة الصلابة من نوع ديكتون.

وقادت 9 نساء من أصل 11 شخصا فريق التصميم الرئيسي للمبنى، وهو رقم غير مألوف لهذا البلد، حيث لا تتعدى نسبة المعماريات في جنوب أفريقيا الـ21 بالمئة.

وتحدثت مليكة واليلي، البالغة من العمر 27 عاما، وهي المعمارية التي أشرفت على بناء الموقع منذ نوفمبر 2017، عن الصعوبات التي واجهتها، قائلة: "على وجه التحديد كونك أنثى، صغيرة في السن، وذات بشرة سمراء، هناك الكثير من التحديات التي تواجهها حولك".

وأضافت: "أعتقد أن هناك تصورا مسبقا خاطئا أن النساء لا يستطعن أن يكن في هذا النوع من بيئة العمل".

لكن الرئيس التنفيذي لشركة "كو آرك" الدولية للهندسة المعمارية باتريك مكينريني، قال إن هناك مباني أخرى يتم بناؤها، ستتفوق على بناية ليونادو، مثل برج محمد السادس في الرباط، وبرج "بينكل" في العاصمة الكينية نيروبي.