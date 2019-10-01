وتهدف خطوة المصرف، الثلاثاء، إلى تخفيف الطلب على الدولار في وقت يسارع فيه كثير من اللبنانيين إلى محال الصرافة لتحويل عملاتهم المحلية إلى الدولار.

وتظاهر مئات الأشخاص يوم الأحد الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، مما أفقد العملة اللبنانية - المعتمدة على الدولار - قيمتها للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين.

وذكر المصرف أن الواردات التي سيضمن العملة الصعبة لها هي "للاستهلاك المحلي فقط".

وستغطي هذه الخطوة الواردات فقط إلى لبنان وسط تقارير تفيد بتهريب بنزين وقمح إلى سوريا المجاورة، التي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، وفق ما ذكرت أسوشيتد برس.