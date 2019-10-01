وتستهدف المبادرة النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.

وأكد رئيس الوزراء المصري في اجتماع ضم وزراء التخطيط والإسكان والتنمية المحلية، على أن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة.

واستعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد، خلال اجتماع وزاري لمناقشة الموضوع، الملامح الأساسية لمبادرة "حياة كريمة".

ويبلغ عدد القرى التي سيتم تطبيق المبادرة فيها خلال الفترة من 2019 إلى 2021، 314 قرية، تنقسم إلى 145 قرية خلال العام 2019-2020، و125 قرية خلال 2020-2021.

وأوضحت السعيد أن محافظات الصعيد المصري تستحوذ على نسبة 96 بالمئة من جملة الاستثمارات الموجهة إلى 145 قرية، بإجمالي عدد مشروعات يتم تنفيذها تبلغ 328 مشروعا.

ولفتت السعيد إلى أن المشروعات التنموية تأتي في قطاعات الري (تغطية الترع والصرف المغطى)، والتربية والتعليم (إنشاء وتوسعة مدارس)، الإسكان (مياه شرب وصرف صحي)، والتنمية المحلية (مشروعات إنارة ورصف الطرق المحلية وتحسين البيئة).

وأشارت إلى أن آليات التخطيط والمتابعة لمبادرة "حياة كريمة" تتمثل في قيام المحافظات بإرسال مقترحات المشروعات وفق الاستثمارات التي حددتها وزارة التخطيط، وقيام وزارة التخطيط المصرية بتصميم بطاقة الاحتياجات التنموية لكل قرية، ثم تقوم لجنة تسيير المبادرة بمناقشة المشروعات وتحديد أولويات التنفيذ.

وبعدها تقوم الوزارة بتأكيد إمكانية تنفيذ المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع جهات الإسناد المختلفة، وتنظيم زيارات ميدانية من قِبل مكاتب التخطيط الإقليمي وإدارات التخطيط بالمحافظات للتأكد من درجة أولوية المشروعات بالنسبة لاحتياجات المواطنين.

ويلي ذلك تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ لتوثيق الوضع قبل وأثناء وبعد التنفيذ، وإعداد تقرير ربع سنوي عن مؤشرات أداء المبادرة، وفق منهجية "المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومي".