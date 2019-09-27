ويجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر اليوم مع ممثلي شركات النفط ونقابة محطات المحروقات وموزعي المحروقات ونقابة الصهاريج لبحث أزمة المحروقات، وذلك بعد أن أعلنت النقابة الإضراب في عدد من محطات الوقود.

ومن المنتظر أن يطرح الحريري خلال اجتماع اليوم آلية معينة توصل إليها المصرف المركزي لتنظيم تمويل استيراد الوقود وفتح اعتمادات لقطاع المحروقات بالليرة اللبنانية بسبب شح الدولار في الأسواق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، في دردشة مع الإعلاميين خلال عودته إلى بيروت قادما من نيويورك حيث ترأس وفد لبنان في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنه لن يترك البلاد تسقط، ولابد من تعاون الجميع لمعالجة الأوضاع القائمة.

وعن أزمة الدولار والمحروقات، أوضح عون أن هناك بعض الضغوطات الخارجية وهي ليست جديدة، مشيرا إلى ضرورة التريث قبل إطلاق أي موقف في هذا الخصوص، وتبين الحقيقة لا سيما في أزمة الدولار.