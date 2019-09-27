وهبطت العملة الأميركية قليلا مقابل الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي جرى تداوله عند 107.70 للدولار، ونزلت من ذروة أسبوعين في التعاملات الصباحية في آسيا، مقابل اليورو، لتستقر عند نحو 1.0921 دولار.

وتراجع الدولار الأميركي مقابل الدولارين الأسترالي، والنيوزيلندي الشديدي التأثر بالتجارة، اللذين ارتفعا قليلا بفضل آمال بأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد الشهر المقبل ستسفر عن إحراز تقدم.

وزاد الجنيه الإسترليني إلى 1.2330 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوعين أمس الخميس، بعد أن قال مفاوض الاتحاد الأوروبي المعني بخروج بريطانيا من التكتل إن بريطانيا لم تقدم بعد مقترحات قانونية، وعملية لاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد.

وتستوعب الأسواق أيضا تحقيقا لمساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر.

واستقر المؤشر قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع، الجمعة، عند 99.146.

وهبط اليوان الصيني إلى 7.1327 للدولار في الوقت الذي تسبب فيه ضعف الطلب المحلي، والحرب التجارية، في انخفاض أرباح الشركات الصناعية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6758 دولار أميركي، لكن المكاسب كانت محدودة، إذ يترقب المتعاملون اجتماع البنك المركزي المقرر الثلاثاء المقبل، حين من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة.