وتأتي هذه الخطوة لتجنب المضار الصحية التي تسببها استخدامات الأكياس البلاستيكية، وخصوصا الأمراض المسرطنة لدى الأطفال.

وتشمل الحملة الرامية لجعل المخابز صديقة للبيئة، في المرحلة الأولى مختلف مخابز العاصمة العراقية، على أن تنقل التجربة في مرحلة ثانية، لبقية المحافظات والمدن العراقية.

وتعليقا على الحملة، قال مدير التوعية في وزارة الصحة، أمير علي الحسون" لـ"سكاي نيوز عربية": "أكياس النايلون غير صحية عندما توضع فيها الأطعمة الساخنة كما أنها غير صديقة للبيئة، أما الأكياس الورقية فغير مضرة بالصحة وهو نظام معمول به في أغلب الدول العربية ودول المنطقة، والعراق الآن يدخل هذه المرحلة".

وبدورها أوضحت الناشطة في فريق الصحة والبيئة وسن الجنابي أهمية المبادرة بالقول: "بدأنا تجهيز الأفران بكميات من الأكياس الورقية بدل أكياس النايلون لأن الأخيرة تسبب أمراضا مسرطنة وخصوصا لدى الأطفال لأنهم لا يمتلكون مناعة بشكل خاص، ونتمنى من أصحاب الأفران أن يلتزموا بالحملة".

وتشرف على المبادرة منظمة "اليونسيف"، علما بأن نجاحها يكمن في مدى التزام أصحاب الأفران الصديقة للبيئة باستخدام الأكياس الورقية، وخاصة أن سعرها لا يزيد عن سعر الأكياس المصنوعة من النايلون او البلاستيك.