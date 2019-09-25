وبدأ الديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تحقيقا رسميا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب متهمين الرئيس بالتماس مساعدة أجنبية لتشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو ايدن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1529.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:17 بتوقيت غرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر عند 1535.60 دولار، الثلاثاء.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1536.60 دولار للأوقية.

كما لقى الذهب دعماً من بيانات ثقة المستهلكين الأميركيين الضعيفة، التي فاقمت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

في غضون ذلك، استقر الدولار في التعاملات الآسيوية ونزلت الأسهم إذ أدت الضبابية السياسية في الولايات المتحدة لتعزيز المخاوف حيال الاقتصادات الناجمة عن الخلاف التجاري الصيني الأميركي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1670.06 دولار للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1676.53دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.60 دولار.