وذكر البنك في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته، أن من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المغرب إلى 0.7 في 2019 من 1.9 في المئة العام الماضي، بفضل انخفاض أسعار الغذاء، وفق ما نقلت "رويترز".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد أمر في يوليو الماضي بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية، مشيرا إلى أن النموذج التنموي المغربي لا يواكب "الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين".

وقال الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين للجلوس على العرش: "لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته".

وأضاف "في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها".