وأضاف سلامة: "الدولار متوفر في لبنان.. والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانا الإعلام مضخم وله أهدافه".

وأشار إلى أن أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي "ترجع لسياسة كل بنك على حدة"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع حاكم مصرف لبنان المركزي حديثه، قائلا إن أي معاملة لا يستطيع العميل إجراءها من خلال أجهزة الصرف الآلي، "يمكن أن تجري من خلال منافذ البنك".

وتقول بعض الشركات إنها تضطر للجوء لمكاتب الصرافة لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة، وإنها تدفع سعرا أعلى من السعر الرسمي، البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار.

وأضرب موزعو الوقود الأسبوع الماضي لأن البنوك لا توفر لهم الدولارات اللازمة لسداد قيمة الواردات.

وقال سلامة إن أسباب عدم توافر الدولار في بعض الأماكن، ربما تكون "لوجيستية" مضيفا أنه لم ترد أي شكوى لمصرف لبنان في هذا الصدد.

وتابع أن لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية.