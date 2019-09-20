وبحسب البقلي، فقد جرى إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية، ضمن المزايدة التي جرى إعلان نتائجها في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة البترول، في بيان، أن صناعة الغاز الطبيعي تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر، خلال العامين الأخيرين، مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي، والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية، بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه، وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول، ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعي ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة، وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات، ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خصوصًا في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.