وشن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية عملية عسكرية شمالي مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة مع دول في الشرق الأوسط وأوروبا لتأسيس تحالف للتصدي للتهديدات الإيرانية.

ويتجه خام برنت إلى الارتفاع بنحو 7.7 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر صعود أسبوعي منذ يناير، وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش بلغ عقد أقرب استحقاق لخام برنت في نوفمبر 64.75 دولار للبرميل مرتفعا 35 سنتا.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا إلى 58.64 دولار للبرميل، وتتجه صوب الارتفاع 7.1 بالمئة في الأسبوع وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ يونيو.

وانخفض إنتاج السعودية بنحو النصف بعد هجوم يوم السبت 14سبتمبر، والذي عطل منشأة كبيرة لمعالجة النفط.

وتعهد وزير الطاقة السعودي باستعادة فاقد الإنتاج بحلول نهاية الشهر الجاري، والوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر.

وتتهم الولايات المتحدة والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، فيما تنفي طهران تورطها في المسألة.