ويأتي تهديد الوزير الفرنسي في إطار نزاع طويل الأمد بين الطرفين، حول الدعم المقدم لشركتي صناعة الطائرات "إيرباص" و"بوينغ"، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وصرح لو مير للصحفيين اليوم بأن "الحروب التجارية لا تصب في صالح أحد"، مشيرا إلى الأضرار الناجمة عن الحرب التجارية الأميركية الصينية في جميع أنحاء العالم.

لكنه قال إن أوروبا تستعد لعقوبات أميركية محتملة بشأن نزاع على دعم مصنعي الطائرات، وأن "على الأميركيين أن يعلموا أننا على استعداد للرد".

وأشار إلى أنه يضغط من أجل توقيع "اتفاقية ودية" مع الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، قبل اللجوء إلى "الرسوم الانتقامية".

وكانت منظمة التجارة العالمية قضت في مايو الماضي بأن أوروبا دعمت شركة "إيرباص" بشكل غير قانوني، مما ألحق الضرر بمنافستها الأميركية "بوينغ".

لكن الاتحاد الأوروبي رفع قضية مماثلة أمام منظمة التجارة العالمية يتهم فيها الحكومة الأميركية بدعم بوينغ بطرق غير مشروعة.